Brabantse Pijl: geen Maxim Van Gils bij Lotto-Dstny, Alpecin-Deceuninck schrapt Kaden Groves

Hij stond nochtans op de voorlopige deelnemerslijst. Maar in de definitieve selectie is er uiteindelijk geen spoor van Maxim Van Gils bij Lotto-Dstny.



"Daar is geen specifieke reden voor", klinkt het bij de ploeg. "Maxim wil zich ten volle focussen op het drieluik Amstel-Waalse Pijl-Luik-Bastenaken-Luik."



Andreas Kron krijgt zo het kopmanschap toebedeeld in de Brabantse Pijl. Hou ook de Lotto-shirts van Jenno Berckmoes en Pascal Eenkhoorn in de gaten.



Verder mogen ook Alec Segaert, Mathijs Paasschens en Sébastien Grignard hun Roubaix-schoenen schoonmaken. Jonas Gregaard is de 7e pion aan de start.