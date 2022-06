LIVESTREAM BK: Finale barst los, versnelling van Lotte Kopecky zorgt voor opwinding

clock 13:44 13 uur 44. Laatste ronde! De volgende keer dat de rensters de finish passeren is het voor echt. Bij het ingaan van de laatste ronde versnelt er een renster van AG Insurance NXGT. . Laatste ronde! De volgende keer dat de rensters de finish passeren is het voor echt. Bij het ingaan van de laatste ronde versnelt er een renster van AG Insurance NXGT.

clock 13:41 13 uur 41. Plantur-Pura heeft een plannetje. Opnieuw probeert er iemand vanonder te muizen, maar haar poging is tevergeefs.

clock 13:37 13 uur 37. Het lijkt niet te gaan lukken voor de koplopers. In het peloton gaat het razendsnel. Ze volgen op amper een tiental seconden.

clock 13:33 13 uur 33. Opnieuw een kopgroep. Op 20 km van de streep krijgen we opnieuw een kopgroep. Lien Lanssens, Julie De Wilde, Mieke Docx en Saartje Vandenbroucke proberen het. Opvallend: ook Nathalie Bex en Kim De Baat zitten er opnieuw bij.

clock 13:26 13 uur 26. De poging van Kopecky en Cant wordt in de kiem gesmoord. Alles opnieuw te herdoen. Het tactisch steekspelletje is begonnen.

clock 13:22 13 uur 22. Kopecky en Cant! De twee leading ladies van het Belgische vrouwenwielrennen proberen te ontsnappen. De een in het veld, de ander op de weg. Belangrijk momentje!

clock 13:19 13 uur 19. Hergroepering. We krijgen opnieuw een hergroepering. De zes vluchters worden gegrepen. Nathalie Bex probeert alsnog weg te springen, maar haar poging is tevergeefs.

clock 13:18 13 uur 18. Of ik een gratis vat geef als ik Belgisch kampioene word? Dat zou wel eens kunnen. Shari Bossuyt.

clock 13:12 13 uur 12. time difference Plots weer 18 seconden. De voorsprong van de vluchters blijft maar schommelen. Op een paar kilometer tijd is het peloton plots 30 seconden dichterbij gekomen.

clock 13:08 13 uur 08. Live op Canvas. U kan de finale van dit BK bij de vrouwen live volgen op Canvas. Ine Beyen en Ruben Van Gucht gidsen u door de slotfase van het nationaal kampioenschap.

clock 13:07 13 uur 07. Nog 4 ronden. De finale kan beginnen. De zes koplopers passeren de finish, het peloton volgt op een kleine 30 seconden.

clock 13:03 13 uur 03. (Nog) geen record. Lotte Kopecky kan straks haar 3e Belgische titel op de weg veroveren. Bijzonder knap, maar nog geen record. Nicole Van den Broeck is recordhoudster met 5 nationale titels.

clock 13:00 13 uur . Het is één tegen allen, maar ik moet toch proberen om bondgenoten te zoeken. Lotte Kopecky.

clock 12:56 12 uur 56. mechanical breakdown Probleempje voor Kopecky. Lotte Kopecky heeft een technisch probleempje. Het rugnummer 1 roept de hulp van de volgwagen.

clock 12:51 12 uur 51. Britt Knaven. De naam Knaven doet waarschijnlijk een belletje rinkelen. Britt is de dochter van Servais Knaven, winnaar van Parijs-Roubaix in 2001. Nu is de Nederlander ploegleider bij de Ineos Grenadiers.

clock 12:44 12 uur 44. time difference 30 seconden. Het gaat plots bijzonder snel. De voorsprong daalt van meer dan een minuut naar slechts 30 seconden. Krijgen we opnieuw een hergroepering?

clock 12:42 12 uur 42. Aan parcourskennis zal het niet liggen vandaag. We zijn op het lokale circuit aanbeland waar de rensters nog vier keer de aankomststrook zullen passeren voor ze waarschijnlijk zullen sprinten voor de zege.

clock 12:42 12 uur 42. Of er nog plaats is voor een nieuwe Belgische trui? Daar maak ik wel plaats voor. Lotte Kopecky.

clock 12:36 12 uur 36. Lotte Kopecky: "Ik ben niet met records bezig".

clock 12:29 12 uur 29. Door de chaos in het peloton dikt de voorsprong van de zes koplopers verder aan. Het peloton volgt nu op 1'22".

clock 12:26 12 uur 26. Schoenwissel voor Bossuyt. Geen alledaags zicht. Shari Bossuyt, naast Lotte Kopecky de topfavoriete voor vandaag, vraagt een nieuwe schoen aan de volgwagen. Het is niet duidelijk of ze ook betrokken was bij de valpartij.

clock 12:23 12 uur 23. fall Val. De koersradio signaleert een grote valpartij in het peloton. Chaos. Onder meer Elise van der Sande (Lotto-Soudal) zou er bij betrokken zijn.

clock 12:21 12 uur 21. Twee tegenaanvallers. De vier vluchters krijgen geen vrijgeleide van het peloton. Twee rensters gaan in de tegenaanval en proberen de oversteek te maken. Ze lijken de klus te gaan klaren. We herkennen Nathalie Bex (Bingoal- Casino) en Kim De Baat (Plantur-Pura).

clock 12:18 12 uur 18. Grote namen. Nog geen Lotte Kopecky of Shari Bossuyt, maar wel schoon volk in de kopgroep. Met Britt Knaven en Sara van de Vel zijn de nummers 3 en 4 van het BK tijdrijden vertegenwoordigd. Marion Norbert-Riberolle is een ex-wereldkampioene bij de beloften in het veldrijden.

clock 12:18 12 uur 18. Lotte Kopecky is vandaag de te kloppen vrouw.

clock 12:11 12 uur 11. Het ziet er goed uit voor het kwartet vluchters: ze hebben een voorsprong van 59 seconden op het peloton.

clock 12:04 12 uur 04. average speed 38,1 km/u. We hebben een bijzonder snelle openingsfase achter de rug. Het peloton barstte zelfs uit elkaar in drie stukken.

clock 12:00 12 uur . 4 leidsters. We hebben opnieuw een kwartet vluchters. Het gaat om Cato Cassiers (Isorex Cycling Team), Marion Norbert-Riberolle (Plantur-Pura), Britt Knaven (AG Insurance NXTG) en Sara van de Vel (IBCT). Ze hebben 24 seconden voorsprong op het peloton.

clock 11:58 11 uur 58. Het gaat hard in het peloton. De groep wordt gesplitst in 3 groepen. Het tweede deel probeert opnieuw de aansluiting te vinden bij het eerste deel.

clock 11:53 11 uur 53. Julie De Wilde kan vandaag rekenen op een bijzonder sterke ploeg. De vrouwen van Planta-Pura zijn misschien niet het grootste, maar zeker een van de sterkste blokken in koers.



clock 11:53 11 uur 53. "Mij sparen? Daar doen wij niet aan mee.". Julie De Wilde.

clock 11:50 11 uur 50. Julie De Wilde: "Mijn conditie is niet top".

clock 11:47 11 uur 47. Hergroepering. De vluchters worden gegrepen, het peloton is opnieuw compleet. Wie plaatst als volgende een versnelling?

clock 11:46 11 uur 46. We zijn een dikke 20 km ver in dit BK bij de vrouwen. De rensters rijden nu het centrum van Diksmuide binnen waar het over de koppen lopen is.

clock 11:45 11 uur 45. Biljartvlak.

clock 11:40 11 uur 40. mechanical breakdown Sara van de Vel keert terug. Sara van de Vel (IBCT) keert terug in het peloton na een fietswissel.

clock 11:39 11 uur 39. 't is koers! Het kwartet vluchters ziet de voorsprong slinken tot 22 seconden. Er zijn te veel geïnteresseerden in de vroege vlucht.

clock 11:35 11 uur 35. Groepje vluchters. We hebben een eerste ontsnapping in deze wedstrijd. De koplopers hebben een kleine voorsprong van 39 seconden op het peloton.

clock 11:21 11 uur 21. Ik ga me niet blindstaren op Lotte Kopecky, ik moet mee zijn met een van de sterke blokken. Shari Bossuyt.

clock 11:19 11 uur 19. Shari Bossuyt moet vandaag alleen op pad.

clock 10:59 10 uur 59 match begonnen start time We zijn vertrokken! Het startschot van het BK bij de vrouwen is gegeven. Wie mag straks de Belgische driekleur aantrekken?

clock 10:55 10 uur 55. Tijd voor een laatste plasje en schietgebedje. De dames maken zich klaar voor het startschot, dat over een vijftal minuten gegeven wordt.

clock 10:51 10 uur 51. Zo verliep het vorig jaar. Op het vorige BK, in Waregem, veroverde Lotte Kopecky haar 2e titel op rij. Ze kwam solo aan na een fameuze versnelling op de uitloper van de Holstraat. Niemand had een antwoord in huis op haar versnelling. Ook in de achtervolging liep het stroef. De vogel was gaan vliegen. Kopecky hield al bij al makkelijk stand en kwam solo over de finish voor haar 2e Belgische titel op een rij. Julie Van de Velde rukte zich in de achtergrond nog los voor plek twee. In het sprintende peloton legde Alana Castrique beslag op de derde plek.

Niemand had een antwoord in huis op haar versnelling. Ook in de achtervolging liep het stroef. De vogel was gaan vliegen. Kopecky hield al bij al makkelijk stand en kwam solo over de finish voor haar 2e Belgische titel op een rij. Julie Van de Velde rukte zich in de achtergrond nog los voor plek twee. In het sprintende peloton legde Alana Castrique beslag op de derde plek.



clock 10:13 10 uur 13. Starten doen de vrouwen om 11u in Middelkerke. Na 120 km koers is de aankomst van dit BK op de weg voorzien rond 14u15.

clock 10:08 10 uur 08. Straks weten we wie de Belgische driekleur het komende jaar mag dragen, maar ook in het buitenland vonden er dit weekend al heel wat nationale kampioenschappen plaats. In Nederland veroverde Riejanne Markus haar 1e titel bij de profs, in Frankrijk mocht Audrey Cordon-Ragot vieren en in Spanje pakte Mavi Garcia haar 3e titel op rij.

clock 09:35 09 uur 35. Er speelt één element: Lotte Kopecky staat zonder ploeggenotes aan de start. Dat is een probleempje. Je hoeft haar niet te verstellen hoe ze zich moet verstoppen, maar iedereen zal naar Kopecky kijken en niemand wil met haar naar de finish. De grote blokken moeten elkaar dus aflossen en de topfavoriete afmatten. Radiocommentator Carl Berteele.

clock 09:34 09 uur 34. Canvas en Eén. Volgt Lotte Kopecky zichzelf op? Om 11 u gaan de vrouwen van start in Middelkerke. We volgen de finale vanaf 12.55 u op Canvas, na Het Journaal switchen we rond 13.30 u naar Eén.

clock 26-06-2022 26-06-2022.

clock 10:54 10 uur 54. Een woordje over het parcours:. Het BK bij de vrouwen is 120km lang, met start een finish in Middelkerke. In tegenstelling tot de mannen, trekken de vrouwen niet naar de Moeren. Na 69km komen ze op het lokale parcours na een tochtje in West-Vlaanderen richting Diskmuide, waarna ze nog 4x de finish passeren voor de eventuele eindsprint.

Na 69km komen ze op het lokale parcours na een tochtje in West-Vlaanderen richting Diskmuide, waarna ze nog 4x de finish passeren voor de eventuele eindsprint.

clock 10:42 Kopecky sprak gisteren met de pers samen met ploegmate Demi Vollering:. 10 uur 42. Kopecky sprak gisteren met de pers samen met ploegmate Demi Vollering:

clock 10:38 10 uur 38. Bondscoach Willems: "Lastiger parcours was beter geweest voor Kopecky". Bondscoach Ludwig Willems ziet maar één favoriete: Lotte Kopecky. "Als je de afgelopen koersen bekijkt en daarbij de progressie die Kopecky maakte kan je niet anders stellen dat het logisch is dat zij opnieuw Belgisch kampioene wordt", klinkt het. "Maar is dat wel zo? Het is zondag een vlak parcours waar heel veel vrouwen heel lang zullen kunnen meegaan en hun ding kunnen doen. Had het nu wat lastiger geweest, dan had dat zeker in het voordeel gespeeld van Kopecky, maar dat is nu niet het geval." Wie moet voor de meeste concurrentie voor Kopecky zorgen? "Er staan een aantal sterke blokken aan de start. Als die het tactisch goed aanpakken kunnen zij het Kopecky best lastig maken." "Ik denk daarbij aan de ploeg Plantur-Pura met onder andere Julie Van De Velde, Julie De Wilde, Sanne Cant, Justine Ghekiere, Kiona Crabbé en een snelle Marthe Truyen. Zij hebben er alle baat bij dat ze niet met Kopecky naar de eindmeet trekken." . Bondscoach Willems: "Lastiger parcours was beter geweest voor Kopecky" Bondscoach Ludwig Willems ziet maar één favoriete: Lotte Kopecky. "Als je de afgelopen koersen bekijkt en daarbij de progressie die Kopecky maakte kan je niet anders stellen dat het logisch is dat zij opnieuw Belgisch kampioene wordt", klinkt het.

"Maar is dat wel zo? Het is zondag een vlak parcours waar heel veel vrouwen heel lang zullen kunnen meegaan en hun ding kunnen doen. Had het nu wat lastiger geweest, dan had dat zeker in het voordeel gespeeld van Kopecky, maar dat is nu niet het geval."



Wie moet voor de meeste concurrentie voor Kopecky zorgen? "Er staan een aantal sterke blokken aan de start. Als die het tactisch goed aanpakken kunnen zij het Kopecky best lastig maken."

"Ik denk daarbij aan de ploeg Plantur-Pura met onder andere Julie Van De Velde, Julie De Wilde, Sanne Cant, Justine Ghekiere, Kiona Crabbé en een snelle Marthe Truyen. Zij hebben er alle baat bij dat ze niet met Kopecky naar de eindmeet trekken."

clock 10:37 10 uur 37. Er staan een aantal sterke blokken aan de start. Als die het tactisch goed aanpakken kunnen zij het Kopecky best lastig maken. Bondscoach Ludwig Willems. Er staan een aantal sterke blokken aan de start. Als die het tactisch goed aanpakken kunnen zij het Kopecky best lastig maken. Bondscoach Ludwig Willems

clock 10:27 10 uur 27. Kopecky: "Het wordt een harde race". Kopecky is morgen de topfavoriete in Middelkerke. De winnares van de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen staat er wel alleen voor aan de kust. "Zondag wordt hoe dan ook een harde wedstrijd", verwacht ze. "Ik heb enkele zware trainingsweken achter de rug in functie van de Giro en de Tour. Donderdag was er het BK tijdrijden. Ik ben klaar voor het BK, maar het is geen zekerheid dat ik voor de derde keer op een rij kampioene wordt, al ga ik daar natuurlijk wel alles voor doen", Kopecky zal de wedstrijd een beetje moeten ondergaan. "Het zou erg dom zijn van de grote blokken om mij niet aan te vallen. Ze weten ook dat ik niet op elk wiel kan springen, anders kom ik te kort op het einde. Het zal aan mij zijn om intuïtief te reageren." . Kopecky: "Het wordt een harde race" Kopecky is morgen de topfavoriete in Middelkerke. De winnares van de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen staat er wel alleen voor aan de kust.

"Zondag wordt hoe dan ook een harde wedstrijd", verwacht ze. "Ik heb enkele zware trainingsweken achter de rug in functie van de Giro en de Tour. Donderdag was er het BK tijdrijden. Ik ben klaar voor het BK, maar het is geen zekerheid dat ik voor de derde keer op een rij kampioene wordt, al ga ik daar natuurlijk wel alles voor doen",

Kopecky zal de wedstrijd een beetje moeten ondergaan. "Het zou erg dom zijn van de grote blokken om mij niet aan te vallen. Ze weten ook dat ik niet op elk wiel kan springen, anders kom ik te kort op het einde. Het zal aan mij zijn om intuïtief te reageren."

clock 10:26 10 uur 26. Het zou erg dom zijn van de grote blokken om mij niet aan te vallen. Lotte Kopecky. Het zou erg dom zijn van de grote blokken om mij niet aan te vallen. Lotte Kopecky

clock 10:16 10 uur 16. Derde dubbel voor Kopecky? Kopecky blies donderdag in Gavere iedereen weg, goed voor haar vierde Belgische tijdrittitel. De kopvrouw van SD Worx is ook op de weg de topfavoriete. Pakt ze opnieuw de dubbel in Middelkerke, net als de voorbije twee jaar? . Derde dubbel voor Kopecky? Kopecky blies donderdag in Gavere iedereen weg, goed voor haar vierde Belgische tijdrittitel. De kopvrouw van SD Worx is ook op de weg de topfavoriete.

Pakt ze opnieuw de dubbel in Middelkerke, net als de voorbije twee jaar?