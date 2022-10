BINCHE LIVE: Remco Evenepoel: "Ik weet niet wat jullie nog van mij mogen verwachten"

In beeld: Remco Evenepoel verschijnt met een brede glimlach aan de start in Binche

Bij Alpecin - Deceuninck is Tim Merlier kopman. Kan de sprinter aanknopen met een zege? De laatste keer dat hij kon juichen, was op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke.

Het team Intermarché - Wanty - Gobert zal deze koers aangestipt hebben. De hoofdzetel van sponsor Wanty ligt in Binche. Vorig jaar won de ploeg met Danny van Poppel. Deze keer zijn het Biniam Girmay en Alexander Kristoff die kans maken op de overwinning. Rasmus Tiller (Uno-X) werd vorig jaar tweede. Ook hij is vanmiddag niet kansloos. Net als Hugo Hofstetter (Arkéa), Fernando Gaviria en Pascal Ackermann (allebei Team Emirates).

13 uur 20. De favorieten (1). Over naar de koers. De renners hebben zo'n 30 kilometer afgelegd. Veel meer kunnen we u nog niet doorseinen. Dus kunnen we het even over de favorieten hebben. Zoals u hieronder kunt lezen, is Lotto-Soudal niet alleen met Philippe Gilbert, maar ook met Arnaud De Lie naar Binche afgezakt. De 20-jarige sprinter gaat vandaag op zoek naar zijn 20e overwinning van het seizoen. Bij Quick Step - Alpha Vinyl is het uiteraard uitkijken naar Remco Evenepoel . Zit er nog iets in de tank van de wereldkampioen? Of speelt zijn ploeg de kaart van een Florian Sénéchal ? Op het WK hielp de Fransman Jumbo-renner Christophe Laporte mee aan de zilveren medaille. Ook hij koerst vandaag mee in Henegouwen. .