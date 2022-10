Remco Evenepoel: "Hij verklaarde me gek, maar ik wilde de slotronde met Iljo Keisse rijden"

"Ik wilde in schoonheid afsluiten met Iljo. Hij is erg belangrijk geweest. Ik heb veel van hem geleerd en het was een eer om met hem de kamer te delen."

"Toen ze via de radiootjes zeiden dat Iljo Keisse gelost was, wilde ik de slotronde samen met hem rijden."

"Iljo verklaarde me gek"

"Genoten of afgezien? Genoten", vulde Remco Evenepoel in de interviewtent nog aan. "Neen, dit was vooraf niet afgesproken met Iljo (Keisse), maar ik wilde het graag doen."

"Het was behoorlijk stil op het einde bij ons. We hebben vooral genoten van het moment. Hij verklaarde me gek dat ik het deed, want ik zat in de koers, maar ik kreeg het niet over mijn hart om hem alleen te laten rijden."

"De trui aantrekken was uniek, magisch", vertelde Evenepoel, maar eind deze week moet hij zijn trouwkostuum aantrekken. "Nu nog niet, hé. Het is nog wat te vroeg. Maar het past nog. Het is op maat gemaakt."