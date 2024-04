LIVE: Kopgroepje met Van der Sande heeft ruim 4 minuten te pakken op het peloton onder leiding van Ineos

Mogen we ons opnieuw opmaken voor een hele lange finale in een wedstrijd die tot enkele jaren geleden een dagje aftellen tot de laatste Cauberg in Valkenburg was? Vorig jaar brak de koers al open op 90 kilometer van de finish, een zegen dat nieuwe parcours.



En de huidige generatie renners natuurlijk. Favorieten Tadej Pogacar, Tom Pidcock en Ben Healy waren allen mee in die move en wilden nog 2 uur voluit koers maken.



Een zware valpartij in het peloton op de altijd verraderlijke weggetjes in Nederlands Limburg deed de achtervolging nog meer stokken: het elitegroepje zou weg blijven. Daar toonde Pogacar zich in de finale de sterkste, al ontsierde de auto van koersdirecteur Leo van Vliet die zege wel wat.