Drie Belgen in ploeg rond Van der Poel, Philipsen krijgt "welverdiende rust"

Jasper Philipsen staat zondag niet aan de start van de Amstel Gold Race. De winnaar van Milaan-Sanremo krijgt "welverdiende rust" van Alpecin-Deceuninck om zich daarna toe te leggen op de Tour.



Topfavoriet Mathieu van der Poel krijgt het gezelschap van drie andere Belgen in de Amstel: Quinten Hermans, Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse. Vermeersch maakte een sterke indruk in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.



De andere renners van het Belgische Alpecin-Deceuninck in de Amstel Gold Race zijn de Deen Soren Kragh Andersen, de Fransman Axel Laurance en de Nederlander Oscar Riesebeek.