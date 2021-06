Astana gaat met Loetsenko en Fuglsang voor ritwinst, Movistar mikt op klassement

12:10

12 uur 10. Astana mikt op ritzeges. Met de Deen Jakob Fuglsang en de Kazak Aleksei Loetsenko hoopt Astana-Premier Tech enkele ritten te kapen in de Tour. Fuglsang slaagde in 9e deelnames nog nooit in dat opzet, maar heeft wel Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije op zijn palmares staan. Loetsenko schoot vorig jaar nog raak in de Tour in Mont Aigoual. Ook kersvers Spaans kampioen Omar Fraile (Mende 2018) en zijn landgenoot Ion Izagirre (Morzine 2016) weten hoe het voelt om een rit te winnen in de Tour. De Spanjaard Alex Aranburu en de Zuid-Afrikaan Stefan De Bod maken hun debuut in de Ronde van Frankrijk. .