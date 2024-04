LIVE: Spanning in derde set! Pakt Roeselare in slot zijn 4e titel op rij, of blijft Maaseik in de running?

Roeselare leek na de nederlaag in Maaseik helemaal de oude op weg naar een vierde titel op rij. Zeges in eigen huis en in Limburg bezorgden Steven Vanmedegael en co. de polepositie voor de titel. Maar in Schiervelde liep het alsnog mis na een razend spannende tiebreak.





Geen titelfeest, wel een moeilijke verplaatsing naar Maaseik, dus. Bezorgt kapitein Jolan Cox zijn Maaseik alsnog de titel na een plottwist?