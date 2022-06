Yellow Tigers gaan onderuit tegen Canada op Nations League volleybal

De Yellow Tigers zijn de nummer 13 van de wereld, Canada staat 15e op de ranking, dus op papier een haalbare kaart.Waar gisteren het verschil met nummer 3 China (0-3) groot was, ging het vandaag meer gelijk op. Maar verder dan een set kwamen de Tigers niet: 25-22, 25-21, 22-25, 25-22.



Nathalie Lemmens en Marlies Janssens, gisteren afwezig door een positieve coronatest, waren er vandaag weer bij. Silke Van Avermaet bleef nog afwezig.



Britt Herbots werd met 29 punten Belgisch topschutter voor kapitein Celine Van Gestel (16 punten).



Zaterdag en zondag treffen de Belgen nog Polen (FIVB-10) en Bulgarije (FIVB-18).



Begin juni werkten de Tigers hun eerste 4 duels af in de Turkse hoofdstad Ankara. Ze verloren er van Servië (FIVB-7), Italië (FIVB-5) en Turkije (FIVB-4) en klopten Thailand (FIVB-14).



Tijdens de derde competitieweek zullen de Tigers het vanaf 30 juni in de Canadese olympische stad Calgary opnemen tegen de Verenigde Staten (FIVB-1), Duitsland (FIVB-11), Nederland (FIVB-12) en Japan (FIVB-6).



De beste 8 van 16 deelnemende landen plaatsen zich voor de knock-outfase. Die staat van 13 tot 17 juli in Ankara op de planning.



De Belgische volleybalsters zijn er voor de 4e keer op een rij bij in de Nations League. In 2018 werden ze 13e, in 2019 7e en vorig jaar 9e. Het eindtoernooi halen lukte hen nog niet.



In september en oktober treden de Yellow Tigers aan op het WK in Nederland en Polen. Daar treffen ze in de groepsfase achtereenvolgens Puerto Rico, Kenia, Italië, Nederland en Kameroen.