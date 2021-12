22:28

22 uur 28. Friedrichshafen - Roeselare: 2-3. Roeselare kon naar eigen zeggen zijn leven gemakkelijker maken met een zege in Duitsland en die missie heeft het tot een goed einde gebracht. Het moest daarvoor wel tot het gaatje, want een wedstrijd met wisselende kansen draaide uit op een vijfsetter. Roeselare won de eerste en derde set en bleef in de beslissende set koelbloedig. .