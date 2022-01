Coronagolf bij Roeselare, dus geen Champions League en Roeselare-Maaseik

De volleybalclub uit West-Vlaanderen maakte het nieuws vanmiddag bekend op haar website. De laatste reeks coronatests bij spelers en staf brachten nieuwe besmettingen aan het licht, meer details wil de club om privacyredenen niet geven.



Op aanraden van de medische staf besliste Knack Roeselare om niet af te reizen naar Bulgarije. In overleg met de Europese Volleybalfederatie (CEV) en Hebar Pzardzjik is volgende oplossing uit de bus gekomen: de match is uitgesteld naar 17 februari, daags na de "heenmatch", die dan ook in Bulgarije wordt afgewerkt.



Na twee speeldagen is Roeselare voorlopig tweede in groep A van de Champions League. De kampioen won op de openingsspeeldag met 2-3 bij het Duitse Friedrichshafen. Op de tweede speeldag werd een 0-3-nederlaag geleden tegen het Poolse Jastrzebski. Roeselare heeft de matchen tegen de Bulgaren nodig om kans te maken om door te stoten.