Roeselare: "We kunnen ons leven veel makkelijker maken met zege in Friedrichshafen"

Roeselare is in de Champions League in een groep beland met Jastrzebski, Friedrichshafen en Pazardzjik. "Een betere loting konden we niet hebben", geeft algemeen directeur Dirk Specenier toe. "We hebben geluk gehad."

"We maken een kans tegen de drie tegenstanders. Dat geeft ons mogelijkheden om net zoals twee jaar geleden door te stoten naar de kwartfinales." Enkel de 5 groepswinnaars en de 3 beste tweedes overleven de groepsfase en dus zit er meteen druk op de ketel in Duitsland.

"Als we een kans willen maken op de kwartfinales, dan moeten we hier punten rapen. We kunnen ons leven een stuk gemakkelijker maken door te winnen bij Friedrichshafen. Als we dat niet doen, dan moeten we thuis al zeker winnen van Jastrzebski."