Champions League volleybal: Roeselare is niet opgewassen tegen Poolse kampioen

20 uur 42. Roeselare - Jastrzebski 0-3. De 2e groepsmatch is geen groot succes geworden voor Roeselare. In eigen zaal beet de landskampioen tegen de Poolse kampioen Jastrzebski Wegiel in het zand met 0-3. Setstanden: 18-25, 20-25 en 23-25. 2 weken geleden haalde Roeselare wel de zege binnen tegen Friedrichshafen (Dui): 2-3. Op 12 januari maken de West-Vlamingen de trip naar het Bulgarije, waar Hebar Pazardzjik de tegenstander met dienst is. De vijf groepswinnaars en de beste drie runners-up plaatsen zich voor de kwartfinales. .