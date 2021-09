LIVESTREAM EK volleybal: 5e set moet beslissen tussen België en Portugal

20:03 20 uur 03. Deroo brengt België op 10-9. Het is om elk punt knokken nu en het gaat gelijk op: 10-9. . Deroo brengt België op 10-9 Het is om elk punt knokken nu en het gaat gelijk op: 10-9.

19:58 19 uur 58. Time-out van België: 7-6. De Belgische voorsprong is nog maar 1 punt. . Time-out van België: 7-6 De Belgische voorsprong is nog maar 1 punt.

19:56 19 uur 56. België ligt op winstkoers. De Belgen zijn het best gestart in de beslissende set: 6-3. Een kloofje van 3 punten is al iets, zeker in een korte set. . België ligt op winstkoers De Belgen zijn het best gestart in de beslissende set: 6-3. Een kloofje van 3 punten is al iets, zeker in een korte set.

19:48 19 uur 48. Je hebt het mentale voordeel als je 2 sets goedmaakt, maar het is wel zaak van goed te starten. Commentator Marc Willems. Je hebt het mentale voordeel als je 2 sets goedmaakt, maar het is wel zaak van goed te starten. Commentator Marc Willems

19:44 19 uur 44. België dwingt 5e set af: 25-18. Was het toeval? Maar na de 2 gemiste challenges van de Portugezen liep het plots veel vlotter voor de Red Dragons. Het was toen 13-12 en in een mum stond de 25-18 op het bord. . België dwingt 5e set af: 25-18 Was het toeval? Maar na de 2 gemiste challenges van de Portugezen liep het plots veel vlotter voor de Red Dragons. Het was toen 13-12 en in een mum stond de 25-18 op het bord.

19:30 19 uur 30. Portugal heeft geen challenges meer. De Belgen beleven een moeilijke 4e set. Ze kunnen met de opslagen te weinig pijn doen en vooraan worden ook kansen en kansjes gemist. De Portugezen helpen de Belgen evenwel een handje, want ze gaan 2 keer een challenge aan, die ze 2 keer verliezen. Ze mogen voor de rest van de set geen challenge meer vragen. Dat kan in het voordeel van de Belgen uitdraaien. Die lopen ondertussen weg naar 13-12. . Portugal heeft geen challenges meer De Belgen beleven een moeilijke 4e set. Ze kunnen met de opslagen te weinig pijn doen en vooraan worden ook kansen en kansjes gemist.



De Portugezen helpen de Belgen evenwel een handje, want ze gaan 2 keer een challenge aan, die ze 2 keer verliezen. Ze mogen voor de rest van de set geen challenge meer vragen. Dat kan in het voordeel van de Belgen uitdraaien.



Die lopen ondertussen weg naar 13-12.

19:18 19 uur 18. Red Dragons duwen door en winnen set 4: 25-18. Red Dragons duwen door en winnen set 4: 25-18

19:17 19 uur 17. Red Dragons winnen set 3: 25-20. Red Dragons winnen set 3: 25-20

19:16 19 uur 16. LIVESTREAM verversen! Onze commentator heeft het in de livestream al meegegeven, dat vanaf iets na 19.30u de Memorial op Canvas getoond zal worden. Op Eén (Het Journaal, Iedereen Beroemd en Thuis) kan het volleybal niet terecht, op Ketnet blijft de kinderprogrammatie lopen. Maar niet getreurd: op onze site blijft de livestream lopen. En vanaf straks dus ook exclusief. Het kan zijn dat u de pagina even moet verversen, als het beeld dat nu getoond wordt, blijft hangen. . LIVESTREAM verversen! Onze commentator heeft het in de livestream al meegegeven, dat vanaf iets na 19.30u de Memorial op Canvas getoond zal worden. Op Eén (Het Journaal, Iedereen Beroemd en Thuis) kan het volleybal niet terecht, op Ketnet blijft de kinderprogrammatie lopen.



Maar niet getreurd: op onze site blijft de livestream lopen. En vanaf straks dus ook exclusief. Het kan zijn dat u de pagina even moet verversen, als het beeld dat nu getoond wordt, blijft hangen.

19:10 19 uur 10. België begint inhaalrace: 25-20. België moet deze match winnen om zijn kansen op kwalificatie voor de volgende ronde gaaf te houden. 3 punten kunnen niet meer, maar 2 zijn ook meer dan welkom. Ze begonnen weer met een 4-2-voorsprong, maar lieten nu de Portugezen niet meer terugkeren. De voorsprong werd 3 punten (14-11) en zelfs 24-19. 5 setballen voor België. Bij de eerste sloeg Portugal een smash ver buiten, maar de videoref concludeerde een Belgische touch van D'Heer bij een challenge. De Belgen wisten niet waar ze het hadden, niet in het minst D'Heer. Er was echter geen beginnen aan. D'Heer maakte het dan maar fraai af bij het volgende punt. . België begint inhaalrace: 25-20 België moet deze match winnen om zijn kansen op kwalificatie voor de volgende ronde gaaf te houden. 3 punten kunnen niet meer, maar 2 zijn ook meer dan welkom.



Ze begonnen weer met een 4-2-voorsprong, maar lieten nu de Portugezen niet meer terugkeren. De voorsprong werd 3 punten (14-11) en zelfs 24-19.



5 setballen voor België. Bij de eerste sloeg Portugal een smash ver buiten, maar de videoref concludeerde een Belgische touch van D'Heer bij een challenge. De Belgen wisten niet waar ze het hadden, niet in het minst D'Heer. Er was echter geen beginnen aan. D'Heer maakte het dan maar fraai af bij het volgende punt.

18:35 18 uur 35. Portugal wint ook de tweede set: 22-25. Portugal wint ook de tweede set: 22-25

18:33 18 uur 33. Set 2 is ook voor Portugal: 22-25. Het gaat de verkeerde kant op met de Belgen. Ze waren beter weg dan in de eerste set en liepen 9-5 uit. Portugal verdedigde evenwel uitstekend en kwam 9-9 gelijk. Daarna verliep de set gelijk op 15-15, 17-17. Het probleem is dat de Belgen hun scoringskansen niet verzilveren. Een jammerlijke fout van Perin luidde het einde in: geen 22-22, maar 21-23. Portugal, dat receptioneel in goede doen is en blijft, maakte het in stijl af: 22-25. . Set 2 is ook voor Portugal: 22-25 Het gaat de verkeerde kant op met de Belgen. Ze waren beter weg dan in de eerste set en liepen 9-5 uit. Portugal verdedigde evenwel uitstekend en kwam 9-9 gelijk. Daarna verliep de set gelijk op 15-15, 17-17.



Het probleem is dat de Belgen hun scoringskansen niet verzilveren.



Een jammerlijke fout van Perin luidde het einde in: geen 22-22, maar 21-23. Portugal, dat receptioneel in goede doen is en blijft, maakte het in stijl af: 22-25.

18:33 18 uur 33. De Red Dragons zitten in vieze papieren. Commentator Marc Willems. De Red Dragons zitten in vieze papieren. Commentator Marc Willems

18:22 18 uur 22. Stijn D'Hulst knalt in de boarding. Stijn D'Hulst knalt in de boarding

18:06 18 uur 06. Portugal wint eerste set: 23-25. Portugal wint eerste set: 23-25

18:05 18 uur 05. 23-25 is nipt, maar ik heb de indruk dat de Dragons beter kunnen. Commentator Marc Willems. 23-25 is nipt, maar ik heb de indruk dat de Dragons beter kunnen. Commentator Marc Willems

17:59 17 uur 59. België verliest set 1: 23-25. België maakte net als gisteren tegen Servië een mindere start. Ze kwamen 2-5 achter, konden de boel wel nog rechttrekken tot 8-8, maar het verschil was bij 10-15 toch weer 5 punten. Rousseaux moest plaatsruimen voor Verhanneman (net zoals gisteren), waarna het wat beter begon te draaien. De Belgen lieten evenwel nog te veel kansen liggen en de opslagdruk was ook nog niet helemaal in orde. Dankzij Verhanneman dichtte België de kloof, een belangrijke challenge in ons voordeel zorgde voor 20-20. Bij 21-20 kwamen de Belgen voor het eerst op voorsprong in de set. Maar het liep nog helemaal verkeerd: Portugal dwong 2 setballen af (22-24), de tweede was de goeie. . België verliest set 1: 23-25 België maakte net als gisteren tegen Servië een mindere start. Ze kwamen 2-5 achter, konden de boel wel nog rechttrekken tot 8-8, maar het verschil was bij 10-15 toch weer 5 punten.



Rousseaux moest plaatsruimen voor Verhanneman (net zoals gisteren), waarna het wat beter begon te draaien. De Belgen lieten evenwel nog te veel kansen liggen en de opslagdruk was ook nog niet helemaal in orde.



Dankzij Verhanneman dichtte België de kloof, een belangrijke challenge in ons voordeel zorgde voor 20-20. Bij 21-20 kwamen de Belgen voor het eerst op voorsprong in de set. Maar het liep nog helemaal verkeerd: Portugal dwong 2 setballen af (22-24), de tweede was de goeie.

17:31 17 uur 31. Livestream loopt. Kijk hierboven of op Canvas naar de match met commentaar van Marc Willems en Koen Hoeyberghs. Willems: "Portugal is een moeilijke, maar haalbare tegenstander. Dit is een levensbelangrijke wedstrijd voor België. Van Portugal moet eigenlijk gewonnen worden." . Livestream loopt Kijk hierboven of op Canvas naar de match met commentaar van Marc Willems en Koen Hoeyberghs.



Willems: "Portugal is een moeilijke, maar haalbare tegenstander. Dit is een levensbelangrijke wedstrijd voor België. Van Portugal moet eigenlijk gewonnen worden."

11:55 11 uur 55. "Valkiers heeft last van quadriceps. Setter Matthias Valkiers is niet topfit. "Hij heeft wat last van zijn quadriceps en is niet 100 procent", zegt bondscoach Fernando Muñoz. "Maar het gaat stilaan beter en hij doet een grote inspanning om het team te helpen. De rest van de ploeg is fysiek in orde." . "Valkiers heeft last van quadriceps Setter Matthias Valkiers is niet topfit. "Hij heeft wat last van zijn quadriceps en is niet 100 procent", zegt bondscoach Fernando Muñoz. "Maar het gaat stilaan beter en hij doet een grote inspanning om het team te helpen. De rest van de ploeg is fysiek in orde."