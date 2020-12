Aalst ondergaat opnieuw de wet van de sterkste in de Champions League

Een dag na de 0-3-nederlaag tegen Belchatow kreeg Aalst met Kedzierzyn een 2e Poolse tegenstander voor de kiezen. Kedzierzyn is op papier zelfs nog wat sterker. ”Ook al krijgen ze slaag, moeten ze er nog van proberen te genieten”, zei de CEO van Aalst vooraf.

Dat zullen de jonkies van Aalst in set 2 wel gedaan hebben, toen konden ze even de neus aan het venster steken. Aalst bouwde een kloofje uit, maar halverwege set 2 hadden de Polen dat ook al bij al probleemloos weer rechtgezet.



Kedzierzyn pakte de eerste 2 sets met dezelfde cijfers: 25-19. En uiteindelijk werd het dus een nederlaag in drie sets voor Aalst. 25-17 was het resultaat in set 3.

Zo sluit de ploeg van coach Johan Devoghel de heenrondes af met één puntje. Dat sprokkelde het in de eerste match tegen Fenerbahçe.

De volgende Champions League-afspraak met Aalst volgt eind januari, dan spelen de 4 ploegen in deze groep opnieuw tegen mekaar. De 5 groepwinnaars en de beste 3 tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales.