Aalst wordt van het terrein geblazen door Poolse topclub Belchatow

Aalst wist dat deze Champions League een lang leerproces zou worden. Tegen Fenerbahçe gisteren scoorde het alvast goeie punten met zijn spel én sprokkelde het een eerste puntje.

Maar Belchatow bleek toch andere koek. Aalst vond nooit zijn draai, ook al omdat het receptioneel vaak onder druk werd gezet. Af en toe lieten de youngsters van Aalst een mooie flits zien, maar het was in elke set vrij snel duidelijk dat de Polen de touwtjes in handen hadden.

Dat wordt morgen wellicht niet anders, wanneer Aalst het met Kedzierzyn een op papier nog sterkere Poolse club tegenover zich krijgt. Afspraak om 20.30u, opnieuw met livestream te volgen op sporza.be.