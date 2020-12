Jonge wolven van Aalst dwingen Fenerbahçe tot vijfsetter in CL volleybal

Aalst begon aan zijn avontuur in de Champions League in de hoop veel te kunnen leren en hier en daar stiekem een puntje te kunnen rapen. Dat laatste lukte al meteen in de eerste match, ook al had Aalst achteraf misschien op meer gehoopt.

In de eerste set moesten de jongelingen van Aalst nog wat wennen aan het tempo en de omstandigheden, maar met een indrukwekkende inhaalrace trok de ploeg van coach Johan Devoghel het laken toch naar zich toe.

In set 2 en 3 was het kwalitieitsverschil klein, al slaagde het uitgekookte Fenerbahçe erin om Aalst steeds op veilige afstand te houden.

Dat was in set 4 wel anders, want plots draaide het vooral defensief als een tierelier bij Aalst. De aanvallers van Fenerbahçe botsten keer op keer op de Aalsterse muur, met veteraan Van de Voorde als essentiële specie.

Aalst leek gelanceerd voor de tiebreak, maar de coach van Fenerbahçe stuurde een beetje bij en dat pakte goed uit. Individuele foutjes deden Aalst de nek om, maar toch mag het met een goed gevoel terugkijken op zijn eerste match.