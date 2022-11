Kan Nederland zich naar een eerste plaats hijsen door te winnen tegen Qatar?

clock 16:30

vooraf, 16 uur 30. Gakpo op weg naar record. Gakpo is aan het uitgroeien tot een echte revelatie. Bij PSV kon hij in de Eredivisie al imponeren met zijn duizelingwekkende aantal goals en assists. Maar ook in de Europa League blinkt hij uit. Nu kan zelfs het WK aan dat lijstje worden toegevoegd, want het jonge talent scoorde twee keer de openingstreffer voor Nederland. Er zijn maar drie spelers in de geschiedenis van Oranje die op drie opeenvolgende WK-wedstrijden konden scoren: Johan Neeskens in 1974, Dennis Bergkamp in 1994 en Wesley Sneijder in 2010. Dat zijn toch geen kleine namen. Vinden we na deze wedstrijd Gakpo ook in dat rijtje terug? .