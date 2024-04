LIVE: Club YLA stuwt na de gelijkmaker door op zoek naar de voorsprong tegen Genk

De play-offs zijn toe aan de vijfde speeldag. Gisteren won Anderlecht met 0-3 bij Gent. Een belangrijke overwinning, want daardoor wipt het voorlopig naar de eerste plaats. En zo leg het de druk bij Standard en Leuven die vanavond om 19 u tegen elkaar spelen. Standard volgt in de stand op 2 punten en kan dus vanavond over de leider wippen, Leuven heeft 3 punten achterstand en moet winnen om de aansluiting te behouden.





Onderaan in het klassement staan Club Brugge en Genk. De hoofdrolspelers van zo meteen. Club Brugge miste haar start in de play-offs en haalde 0 op 12 tegen de vier ploegen die boven Club in de stand staan. Genk haalde wel al een puntje, het snoepte vorige week punten af van Gent. Maar met 1 op 12 schoot het ook slecht uit de startblokken.