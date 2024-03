Anderlecht laat geen steek vallen in titelstrijd tegen Genk en springt (even) op kop

Anderlecht heeft de druk in de Women Super League opnieuw bij titelconcurrenten Standard en OH Leuven gelegd. De landskampioen zette zijn overwicht tegen Genk om in een 0-5-overwinning.

Eerst Club Brugge en nu ook KRC Genk: Anderlecht heeft zijn play-offs in stijl geopend met twee keer een forfaitscore. De titelconcurrenten zijn gewaarschuwd.

Esther Buabadi opende na 7 minuten al de score en had niet veel later de meeval dat een hoge bal via haar dijbeen in doel viel voor de 0-2.

Een kopbal, een vrije trap op de paal... Anderlecht had nog genoeg kansen om de score aan te dikken voor de rust, maar wachtte tot de tweede helft.

Daarin liep het uiteindelijk nog uit tot 0-5, dankzij onder meer Amélie Delabre en Sakina Ouzraoui Diki.

De eerste echte test voor Anderlecht in de titelstrijd komt over twee weken. Dan neemt paars-wit het in eigen huis op tegen OH Leuven, dat morgen nog aan de bak moet in Gent.