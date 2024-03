OHL heeft stevige kluif aan KAA Gent, maar wipt wel opnieuw naar de leiding

Een lastige namiddag. OH Leuven heeft op het veld van KAA Gent gedaan wat het moest doen, maar beleefde daarbij veel meer weerstand dan verwacht. Na een geruststellende 1-4-voorsprong pakte de thuisploeg toch nog bijna uit met een straffe remonte. OHL neemt uiteindelijk wel de 3 punten mee en wipt over Anderlecht weer naar de eerste plek van de Lotto Super League.

Na een achtklapper in eigen huis tegen Genk, trok OHL vanmiddag naar Gent. Maar daar werd het geen walk in the park.

Diljá Zomers (OHL): "Heel opgelucht dat we vandaag winnen, want het was niet goed genoeg. We moeten altijd gefocust blijven en dat was gewoon niet het geval."

Nia Elyn (Gent): "Ik ben erg trots op de manier dat we ons hebben getoond. We zijn allemaal tot het gaatje gegaan, jammer dat we geen gelijkspel uit de wacht slepen."

Jimmy Coenraets (trainer OHL): "Het individuele haalde het vandaag van het collectieve. We mogen blij zijn dat we enkele speelsters hebben die het verschil kunnen maken, want collectief was het niet goed genoeg."

Jorn Van Ginderdeuren (trainer Gent): "We mogen tevreden en trots zijn met deze prestatie. We hebben ons gefocust op de organisatie en konden toeslaan op stilstaande fases. We hebben bewezen dat ploegen met ons rekening moeten houden."