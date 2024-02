OH Leuven bijt tanden stuk op tienkoppig Charleroi, beide clubs blijven in degradatienood

Ewoud Pletinckx (OHL): "Langs de ene kant is het goed dat we niet verloren hebben, maar deze match wilden we absoluut winnen. We hadden de controle, maar er waren te weinig uitgespeelde kansen. Dat is zuur. Ze stonden goed in blok en raakten er moeilijk door. Het is misschien cliché, maar tegen tien man is het soms moeilijker. Dat we maar één schot tussen de palen hadden? Tja, dan wordt het moeilijk om te scoren."



Daan Heymans (Charleroi): "De teleurstelling is enorm. Zeker de manier waarop. Je komt snel met tien man, dan weet je dat je de hele tweede helft voor een punt moet spelen. En we waren gekomen voor drie. Het niveau was heel slecht, langs beide kanten. Dat moet echt omhoog, zeker in de vier wedstrijden die ons nog resten. Er komen heel belangrijke weken aan."