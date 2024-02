Leider Union knoopt tegen Kortrijk na dipje weer aan met de zege

Het klassement liegt niet. Leider Union heeft simpel afgerekend met hekkensluiter KV Kortrijk. Op bezoek bij de rode lantaarn hadden de Brusselaars na amper 17 minuten al een dubbele voorsprong beet. Na de 0-3 van Amoura was de partij helemaal beslist. Door het puntenverlies van Club, Antwerp en Cercle doet Union nog maar eens een gouden zaak in het klassement.

Met 2 van de 3 gekadreerde pogingen in evenveel minuten, was Eckert Ayensa de gevaarlijkste man. Maar zijn voeten wilden vooral bij zijn tweede kans - voor quasi open doel - nog niet helemaal mee.

Om zeker van de zaak te zijn, duwde Union bij de start van de tweede periode het gas nog eens in. Puertas dirigeerde Amoura naar zijn 17e doelpunt dit seizoen. Het gat te veel in het zinkende schip dat KV Kortrijk al was in deze wedstrijd.



Isaak Davies sloot vrijwel meteen aan met een aansluitingstreffer, in een wanhoopspoging om het lek nog te dichten. Het gaf de Kortrijkzanen wel moed, maar Union hield secuur de controle.



Die controle viel even weg in het slot wanneer eerst Moris en dan Terho nog gingen klungelen. Moris met een slordige inspeelpass, Terho met onvoorzichtig terugkoppen. Maar de invallers van Kortrijk weigerden om de cadeautjes uit te pakken.



En zo reed Union na twee keer het gas in te duwen op cruisecontrol naar zijn 19e overwinning dit seizoen. De competitieleider doet nu al een gouden zaak in het klassement. Voor rode lantaarn Kortrijk ziet het er weer wat somberder uit.