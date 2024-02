Genk boekt tegen RWDM eerste zege van 2024 en komt (voorlopig) weer in de top 6

Vlak voor rust kwam de thuisploeg nog goed weg na een mooie Brusselse aanval. Maarten Vandevoordt had een fenomenale redding in huis om de gelijkmaker te voorkomen.

Genk nam nadien de regie over. Een kwartier later verstuurde El Khannous een nieuwe assist. Deze keer voor Luca Oyen , die niet faalde oog in oog met Defourny.

Na een dikke minuut kon Alberto de openingstreffer al binnenschuiven. Genk was te laks in het uitverdedigen en daar kon de Braziliaan optimaal van profiteren.

Zowel Genk als RWDM hadden nood aan een driepunter want beide ploegen konden nog niet winnen in 2024.

Genk mengt zich zo opnieuw in de debatten voor PO-1 en springt over Gent en Cercle naar de voorlopige vijfde plek. RWDM blijft sukkelen in de degradatiezone en zal het de volgende weken moeten doen tegen rivalen Kortrijk en Leuven.

In de absolute slotfase kreeg Genk nog een resem grote kansen en in de voorlaatste minuut was het dan toch prijs. Invaller Zeqiri prikte de 3-1 voorbij Defourny.

De verlossende 3-1 bleef heel lang uit, waardoor één gevaarlijke bal genoeg was voor de bezoekers. Maar ook dat was na rust te veel gevraagd voor RWDM.

Na de pauze leek het Brusselse vuur helemaal gedoofd. Genk bleef baas over de bal en had ten alle tijden controle.

Bruno Tirles (trainer RDWM): "We moeten eerlijk zijn. De beste ploeg heeft vandaag gewonnen. In de eerste helft lieten we nochtans mooie dingen zien. Daar moeten we op voortgaan naar de volgende wedstrijden toe."

Frederic Soelle Soelle (RWDM): "We hebben het Genk knap lastig gemaakt in de eerste helft. Na de rust maakten we hier en daar kleine foutjes waardoor we geen punten konden pakken. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat we deze situatie als ploeg nog kunnen rechttrekken."

Luca Oyen (Genk): "Het is heel belangrijk dat we deze match winnen. We hebben de supporters getoond dat we thuishoren in PO-1. Mijn doelpunt deed natuurlijk ook heel erg veel deugd."

Wouter Vrancken (trainer Genk): "De jongens hebben een goeie prestatie geleverd. Die openingsgoal was misschien wel de wake-up call die we nodig hadden. In de tweede helft bleven we stabiel en hadden we controle. Deze overwinning is verdiend en belangrijk voor het vertrouwen in de ploeg."