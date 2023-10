Wat een ontknoping! Charleroi gaat na pijnlijke fout van doelman Koffi nog op en over RWDM

Charleroi - RWDM in een notendop:

Koffi gaat helemaal de mist in

Er hing geen vuiltje aan de lucht, maar bij Herve Koffi ging het licht even uit. De doelman van Charleroi probeerde Gueye uit te kappen, maar die veroverde het leer zomaar. De spits van RWDM hadhet leer maar in het lege doel te tikken. Heel Charleroi in rouw. Met Koffi op kop.

Het meest opvallende beeld was misschien wel de blessure van scheidsrechter Lawrence Visser. Vierde ref Theophile Diskeuve mocht zo zijn debuut maken in eerste klasse.

Fast forward naar minuut 82. De partij tussen Charleroi en RWDM had tot dan maar weinig om het lijf. Veel slordigheden in de zone van de waarheid en maar weinig kansen. We moesten het maar doen met enkele schoten uit de tweede lijn.

Delirium voor Charleroi in extra tijd

Maar de Carolo's lieten het hoofd niet zakken. We kregen nog negen minuten extra tijd en in die tijd zette Charleroi de partij helemaal op zijn kop. Eerst kon Defourny een kopbal van Stulic nog keren, maar in de rebound moest de doelman van RWDM zich toch gewonnen geven. Dabbagh prikte de 1-1 in doel.



Hij voelde ook dat er misschien nog wel meer in zat, want de Palestijn haastte zich om de bal op de middenstip te leggen. Enkele minuten later ontaardde het echter eventjes. Aan de zijlijn gingen de poppetjes aan het dansen en het was Gueye die twee gele kaarten slikte. De kaart ging naar de verkeerde speler, want Gueye had er niets mee te maken.



RWDM dus nog even met z'n tienen voort en dat liet zich ook gevoelen in de laatste hoekschop van de wedstrijd. Daarin trok Dragsnes aan het langste eind door het leer met een omhaal in doel te flikkeren.

Mambourg ontplofte helemaal, met recht en reden. Het is ongetwijfeld een zege die enorm veel deugd zal doen bij Felice Mazzu en de zijnen.