Union sleept punt uit het vuur tegen Antwerp met late penalty

Union - Antwerp in een notendop:

Droomstart voor de thuisploeg

Beide ploegen verkeerden nog in een Europese roes. Antwerp maakte van de Champions League-droom werkelijkheid. Union verzekerde zich dan weer voor de poulefase van de Europa League.

Antwerp leek wel nog wat te dromen in het begin van de partij. Na een botsing met Vines liet doelman Butez het leer los waarna Terho met de bal aan de haal ging. Die werd nog onderuit gehaald door Coulibaly. Strafschop dus en dat na slechts enkele minuten. Eckert Ayensa trapte zijn vijfde van het seizoen binnen.



Een zware dobber dus voor The Great Old dat het in de beginfase knap lastig had. Union was snediger en voetbalde de meeste kansen bij elkaar. Maar Antwerp rechtte de rug nog voor de rust. Vines poeierde het leer van buiten de zestien heerlijk in doel. Een geweldige treffer, maar snel daarna vormde een domper. Vines moest namelijk geblesseerd de strijd staken. En Antwerp zit al niet zo dik in de verdedigers.



Toch kwamen de bezoekers niet in de problemen. Sterker nog: Antwerp kwam zelfs op voorsprong. Van Den Bosch kopte de hoekschop van Balikwisha door naar de tweede paal waar Ekkelenkamp op de goede plek stond: 1-2.