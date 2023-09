Herboren OH Leuven duwt KV Kortrijk de dieperik in na eenzijdige kelderkraker

Sleutelmoment: De eerste helft gaan we vandaag voor maar één ding herinneren en dat is de Leuvense opener. Een corner na een dramatische pass van Mehssatou viel op het hoofd van de achterover vallende Ricca en nadien in het doel van Vandenberghe. Bevrijding voor OH Leuven, een nieuwe nagel voor KVK.

Man van de match: Youssef Maziz is wat dit OH Leuven nodig had, een brandpunt voor de hardwerkende Leuvenaren. Met zijn rust aan de bal, en de nieuwe 5-4-1 van Brys, voelde de thuisploeg secuurder aan, tegen wat ook een zwak Kortrijk mag genoemd worden.

Marc Brys zal vanavond beter slapen. Dan gisteren, maar ook dan collega Edward Still. Met 1 op 18 blijven hij en KVK achteraan bengelen, en als Westerlo punten pakt, is dat in hun ukkie.

In Leuven was het de 1-0 die vijf minuten voor rust de Kortrijkse veren brak. Niet dat OHL zoveel beter was, het was een match vol slordigheden, tussen twee ploegen die vergeten leken hoe te voetballen. Dan maar op corner, na een pass die Mehssatou vannacht dan weer van zijn slaap zal houden. Als rechtsback in positie gaf hij een corner weg, op links. Ricca kopte goed binnen, Maziz met een eerste assist voor Leuvense loonheer.

Kortrijk moest na dat drama aan het aanvallen, en laat dat nu moeilijk zijn voor KVK. Slordigheden, zoveel slordigheden en zeeën van ruimte maakten de job van Leuven makkelijk. Kadri en Avenatti zijn lichtpunten in de Marianentrog.

Eerst opende de Kortrijkse defensie zich voor de opgestoomde centrale verdediger Schingtienne, die van Kiyine zijn debuutgoal op een dienblaadje gepresenteerd kreeg. En nog eens, wanneer Mendyl met geluk (hij zal kunde claimen, geloof hem niet) voorbij de ongelukkige Mehssatou spurtte. Centraal stond uitblinker Maziz, klaar voor het doodsvonnis van de avond.

Bij Leuven toonden de jongens met kwaliteit wat ze waard waren, en lijkt het seizoen nu toch begonnen. Een 5 op 18 is geen wonder, maar als OHL durft te voetballen, is er wel wat voor te vinden. Een lange busrit naar West-Vlaanderen wacht voor KVK, en daarna een heel lang seizoen.