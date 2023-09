Cercle Brugge springt naar de koppositie, Westerlo zit vast in de kelder

Lukas Van Eenoo (Westerlo): "Cercle had het overwicht, maar we hadden hier vandaag toch een puntje kunnen meepikken. Dat is de periode waar we momenteel inzitten. We mogen nu niet te negatief worden, we zijn nog niet vaak kansloos geweest. We geven niet op."

Christiaan Ravych (Cercle Brugge): "We hebben een mooie reeks neergezet. Het was een zeer agressieve match met veel lange ballen, dus zijn we blij dat we toch twee doelpunten hebben kunnen maken. We houden de voetjes op de grond en blijven werken."

Miron Muslic (trainer Cercle Brugge): "We hadden een moeilijke wedstrijd verwacht, en dat was het ook. Ik ben heel opgelucht dat we hebben kunnen winnen. Na de pauze werden we dominanter, maar gaven we jammer genoeg nog een doelpunt weg. De drie punten zijn uiteindelijk wel verdiend."

Jonas De Roeck (trainer Westerlo): "We spelen tegen een moeilijke tegenstander, maar ik vind dat we eigenlijk wel een goede match hebben gespeeld. We hebben de beste kansen gehad, en verdienden eigenlijk wel een resultaat."