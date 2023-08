Perfect rapport: AA Gent blijft doen wat Westerlo niet lukt

Westerlo - Gent in een notendop:

Westerlo komt op voorsprong

Dat is dan zes op rij. KAA Gent is uitstekend uit de startblokken geschoten. Zowel in de competitie als op Europees gebeid. Vandaag hadden de Buffalo's het nochtans niet onder de markt in de eerste helft. Iets na het kwartier kwam Gent zelfs op achterstand. Frigan kopte de bal tegen de arm van Torunarigha waarna de bal op de stip ging. Madsen bleef koelbloedig en trapte de 1-0 binnen.



De organisatie stond goed bij de Kemphanen dat Orban en Cuypers, toch de goudhaantjes, in de eerste helft uit de wedstrijd hield. Toch wisten de bezoekers te scoren. Watanabe stond op de goede plek om een hoekschop tegen de touwen te knikken.