Union behoudt zijn perfecte rapport na penaltykermis tegen OHL

Union - OH Leuven in een notendop:

Wereldgoal Thorsteinsson geeft OHL nieuwe moed

Boniface, Van der Heyden, Teuma, El Azzouzi, Kandouss, Adingra en Vertessen waren al weg. Lynen en Nieuwkoop kwamen daar deze week nog bij. Maar liefst 9 sterkhouders zag Union deze zomer al vertrekken, maar de vervangers deden het uitstekend en begonnen met 6 op 6 foutloos aan het nieuwe seizoen. Die trend zette zich door tegen OH Leuven. Terho moest de leemte vullen die Nieuwkoop achterliet en deed dat met verve. Na 20 minuten kreeg de Fin te veel ruimte en met een heerlijk schot van buiten de zestien opende hij de score voor Union. Union controleerde de wedstrijd en tien minuten voor de rust zette Puertas zijn bloedvorm nog eens in de verf. Hij draaide op de rand van de zestien makkelijk weg van Schrijvers en liet Cojocaru kansloos achter met een strak schot. Leegloop of niet, Union denderde onverstoorbaar voort. Maar met de rust in zicht blies OH Leuven weer leven in de match met een heerlijke goal. Op een vrije trap schuin voor doel legde Miguel de bal achteruit naar de vrijstaande Thorsteinsson en die borstelde de bal van buiten de zestien enig mooi in de kruising.

Union telt OHL helemaal uit met drie penalty's

Union had z'n schaapjes dus nog niet op het droge, maar in de tweede helft slaagde OH Leuven er geen moment in om de thuisploeg ook echt nerveus te krijgen. Thorsteinsson kreeg wel een aardige kans in de zestien, maar toonde dat hij meer trefzeker is vanop ruime afstand.



Rond het uur begon het feestje van Eckert Ayensa. De Duitser mikte eerst nog vanuit een schuine hoek op de lat, maar na een penaltyovertreding op Puertas kon hij vanaf de stip toch scoren. Dat kunstje deed hij 10 minuten later nog eens over na een weliswaar lichte strafschop: 4-1.



In de extra tijd ging de bal een derde keer op de stip voor Union. Weinig discussie dit keer, invaller François werd in de zestien omver gekegeld door Mendyl. Eckert Ayensa zat al op de bank en dus nam Nilsson de honneurs waar. Dat deed hij prima, de invaller legde de 5-1-eindstand vast.



Union begint zo ondanks het vertrek van negen sterkhouders met een foutloos rapport aan het seizoen. Het contrast is groot met OH Leuven, dat zich dringend moet herpakken na een 1 op 9.