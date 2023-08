RWDM mist terugkeer in hoogste klasse niet en zadelt KV Mechelen op met 1 op 9

RWDM - KV Mechelen in een notendop:

Biron neemt RWDM bij de hand

Eindelijk aanknopen met de zege. Dat was vanmiddag het devies van de troepen van Steven Defour, maar RWDM had vorige week al wat vertrouwen getankt in Leuven. Dat moest wel uitdraaien in een leuke pot voetbal.

Maar niets was minder waar. De eerste helft had nauwelijks iets om het lijf. Van kansen was bijna geen sprake. Beide doelmannen moesten slechts één keer in actie komen. Defourny op een karakteristiek schot van Storm en Coucke op een schot van Biron. Dat was het dan ook in een eerste helft met veel slordigheden in de zone van de waarheid.



De tweede helft bracht wel beterschap. Althans voor RWDM. De ingevallen Rikelmi pakte uit met enkele frivole baltoetsen en dat inspireerde ook Biron.

Eerst trapte die nog net naast waarna een nieuwe poging tegen de paal uit elkaar spatte. Maar de aanhouder wint. Met nog een goede vijftien minuten te gaan bediende De Sart zijn spits op fraaie wijze. Koelbloedig als hij is, trapte Biron het leer prima in de verste hoek.



KV Mechelen zette daar maar weinig tot niets tegenover. Het werd zelfs nog bijna 2-0, maar Bates kon een schot van Gueye nog van de lijn keren. Malinwa moet het met een schamele 1 op 9 stellen. RWDM staat er dan weer beter voor.