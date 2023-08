Piepjonge Bonsu Baah trekt Genk uit het moeras in Brugge, Cercle blijft gefrustreerd achter

Cercle Brugge - Racing Genk in een notendop:

Genk krijgt geen voet aan grond in eerste helft

Genk liep daarin voortdurend achter de feiten aan. Vaak letterlijk, want Cercle was veel snediger en drukte Genk achteruit.

Invaller maakt het verschil

Waar Genk na de rust zijn grootste pijnpunt wist weg te werken, was dat helaas voor de thuisploeg niet het geval.

Genk herstelde het evenwicht in de tweede helft en zo werd het een wedstrijd met kansen aan beide kanten.





Voor Cercle bleven Denkey, Francis, Gboho, Somers en Siquet kansen naast of over mikken. Een heerlijke omhaal van Denkey (foto) had zeker beter verdiend dan net naast te gaan, maar feit was dat Cercle over de hele wedstrijd uiteindelijk maar 2 schotten tussen de palen kreeg.

Genk deed eigenlijk niet veel beter, maar had een geheim wapen uit Ghana op de bank zitten. De 18-jarige Bonsu Baah stond twee minuten op het veld toen hij even dolde met Daland en via de paal en de rug van doelman Warleson met een gelukje scoorde. Officieel werd het daarom een owngoal.

Wat het extra zuur maakte voor Cercle was dat een penalty voor de thuisploeg geannuleerd werd diep in de extra tijd na een tussenkomst van de VAR. Een terechte beslissing, want Sadick deed niets verkeerd.