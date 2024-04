Kantelmoment in de titelstrijd? Tienkoppig Anderlecht onttroont eindelijk Union dankzij treffer Amuzu

Wissel van de macht in de Jupiler Pro League. Na bijna 7 jaar is Anderlecht nog eens leider in de Belgische competitie en dat na een langverwachte zege tegen Union. Paars-wit kwam vroeg op voorsprong via Dolberg, maar leek op het uur zichzelf in de voet te schieten. Een elleboogje van Debast leidde de gelijkmaker in en zorgde ervoor dat de thuisploeg met 10 verder moest. Tóch zorgde Amuzu nog voor de levensbelangrijke 2-1. Anderlecht onttroonde zo eindelijk Union, dat een zoveelste uppercut incasseert deze play-offs.