LIVE: Kan Westerlo met Stassin als vervanger van Vermant tegen Standard zichzelf eerste punten in PO 2 schenken?

21 keer was er Westerlo - Standard in de hoogste voetbalklasse. En de statistieken zijn mooi in balans: elke club won 8 keer, 5 keer eindigde het in een gelijkspel. Al staat de laatste tijd Westerlo er beter voor: in de voorbije 7 thuiswedstrijden verloor het geen enkele keer van de Rouches. De laatste keer dat Standard won in het Kuipje was in 2010. Maar Westerlo is het winnen verleerd de laatste tijd, 7 keer op een rij bleef een zege in de competitie uit. Standard daarentegen wacht al 12 wedstrijden op een overwinning buitenshuis.