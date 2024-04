Steekt OHL na winst tegen Gent straks ook een stok in de wielen van STVV?

OH Leuven

Met een duel tussen Gent en Mechelen - de nummers 1 en 2 in de Europe Play-offs - in het verschiet, kan STVV vandaag gouden zaken doen. Daarvoor moeten de Kanaries wel voorbij OHL, de ploeg waarvan ze in de reguliere competitie een pak rammel kregen (4-0). Neemt STVV vandaag revanche? Volg het hier live vanaf 16.00 uur.