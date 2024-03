STVV houdt Gent en KV Mechelen in zijn vizier, met dank aan Jarne Steuckers

Sleutelmoment: Al na 7 minuten mogen de Kanaries vieren. Een schot van Steuckers verdwijnt via de buik van Haspolat en de zij van Tagir in de verste hoek. Westerlo slaagt er daarna nooit meer in om echt terug te slaan.

Enkele minuten later zou ook een combinatie tussen Fujita, Yamamoto en Suzuki niet tegen de touwen belanden. Maar de derde kans was dan toch de goeie. Fujita pakte uit met een knappe dribbel in de 16 van Westerlo en bediende Steuckers, die schoof simpel zijn tweede van de avond binnen.

Ook Bocat verschalkte nog bijna zijn eigen doelman, maar uiteindelijk was het wachten op de doodsteek aan de overkant. Smets verstuurde een eerste waarschuwing, maar zijn kopbal op hoekschop was te centraal.

Thorsten Fink (coach STVV): "De tegenstander kwam hoger drukken in de tweede helft en ging anders spelen, waardoor we het moeilijker kregen. Maar dat is normaal. We moesten het gewoon al afmaken in de eerste helft. Ons team groeit wel en we speelden goed. We willen de rest van onze matchen nu ook winnen en dan zien we wel. Tegen Mechelen wordt het hoe dan ook niet simpel."

Bart Goor (coach Westerlo): "Dit is niet echt een verdiende overwinning. STVV had wel het betere van het spel, maar geen grote kansen. We krijgen ook een dom doelpunt tegen, met 2 deviaties. Zelf moeten we gewoon efficiënt zijn, zo konden we na 3 minuten al op voorsprong staan. Ik heb ook veel goede dingen gezien."

Jarne Steuckers (STVV): "Dit is een geslaagde avond, het is fijn om de 3 punten thuis te houden. We zijn duidelijk goed begonnen aan de Europe Play-offs. Het valt op dat iedereen de filosofie van Fink helemaal begrijpt."

Tuur Rommens (Westerlo): "Ze hebben niet veel meer kansen gehad dan wij, maar zij werken hun mogelijkheden wel af. Zeker aan het begin van de tweede helft hadden we enkele mogelijkheden. We willen nog steeds elke wedstrijd winnen en zo hoog mogelijk eindigen. Of de match tegen Genk nog heeft nagezinderd? Misschien een beetje, maar we waren volledig gefocust op deze partij."