KAA Gent opent Europe Play-offs met veelzeggend statement tegen Standard

vr 29 maart 2024 22:47

KAA Gent einde 5 - 1 Standard 23' - Doelpunt - Matias Fernandez (1 - 0) 28' - Own goal - Julien De Sart (1 - 1) 53' - Doelpunt - Omri Gandelman (2 - 1) 63' - Verv. Matisse Samoise door Noah Fadiga 68' - Verv. Lucas Noubi Ngnokam door Gilles Dewaele 68' - Verv. Moussa Djenepo door Seydou Fini 71' - Geel - Matias Fernandez 72' - Verv. Matias Fernandez door Franck Surdez 72' - Verv. Hong Hyun-seok door Pieter Gerkens 72' - Doelpunt - Pieter Gerkens (3 - 1) 77' - Geel - Jordan Torunarigha 77' - Geel - Kelvin Yeboah 79' - Doelpunt - Ismaël Kandouss (4 - 1) 83' - Doelpunt - Tarik Tissoudali (5 - 1) 85' - Verv. Kelvin Yeboah door Isaac Price 85' - Verv. Marlon Fossey door Cihan Canak 85' - Verv. Steven Alzate door Hakim Sahabo 89' - Verv. Tarik Tissoudali door Momodou Lamin Sonko 90' - Verv. Jordan Torunarigha door Jorthy Mokio Jupiler Pro League - speeldag 1 - 29/03/24 - 20:46 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 23' Matias Fernandez 23' Matias Fernandez 1 - 0 28' Julien De Sart 1 - 1 Julien De Sart 28' 53' Omri Gandelman 53' Omri Gandelman 2 - 1 72' Pieter Gerkens 72' Pieter Gerkens 3 - 1 79' Ismaël Kandouss 79' Ismaël Kandouss 4 - 1 83' Tarik Tissoudali 83' Tarik Tissoudali 5 - 1

AA Gent heeft het missen van de Champions' Play-offs doorgespoeld met een glansprestatie tegen Standard. Het trakteerde zijn thuispubliek voor de tweede wedstrijd op een rij op een overwinning met 5 doelpunten. Zo staat er een stevig uitroepteken achter de Europese ambities van Gent.



Gent - Standard in een notendop

Man van de match: Voor rust moest Gent nog zwoegen om doelpunten te maken, maar voor Matias Fernandez-Pardo leek het toch nét iets makkelijker te gaan. Nog maar 19 is de aanvaller, maar hij is een lust voor het oog met een kanon in de benen. Sleutelmoment: Bij 2-1 in de tweede helft kon alles nog, maar dan was er invaller Pieter Gerkens om het laken overtuigend naar de Gantoise toe te trekken. Met zijn tweede baltoets van de avond duwde hij het Luikse kaartenhuisje omver, en opende hij de doelpuntenregen. Opvallend: Het had alleen een mooie avond moeten zijn voor Julien De Sart. Met de 1-0 van Fernandez-Pardo had hij eindelijk zijn eerste assist van het seizoen gegeven, maar amper twee minuten later hielp hij zelf het leer in eigen doel. Bummer.

Fernandez-Pardo opende het doelpuntenfestijn.

Parking zoeken

Je mocht vandaag te laat aankomen in de AA Gent Arena, waar de eerste 25 minuten evengoed niet hadden kunnen plaatsvinden. Gelukkig voor onze avond was er halverwege dan toch de magische rechter van Fernandez-Pardo. De Sart was voor zijn eerste assist van dit seizoen de slimste op een vrije trap en vond met een snelle tik de jonge Gentenaar. Een mooie krul later was Bodart geklopt. Standard wilde meteen reageren en haalde daarvoor de flipperkast boven. Kawabe probeerde een afgeweerd schot meteen binnen te koppen. Het hoofd van Brown deed de bal afwijken, maar via de deklat en de knie van De Sart ging de bal alsnog over de lijn. Doorduwen had de boodschap moeten zijn voor Standard, dat ook de kansen kreeg. Een enig mooie trap van Fossey knalde een deuk in de paal, maar dat telt achteraf natuurlijk niet mee.



Standard maakte onmiddellijk gelijk.

De kelk geledigd

Vijftien minuten koffie deed KAA Gent meer deugd dan Standard. Na zeven minuten volgde de beloning. Tarik Tissoudali kaatste een pass van Brown perfect in de loop van Gandelman, die mooi voorbij Bodart duwde. Op de kermis was het wachten tot een flink kwartier voor tijd. Schietkraam Bodart opende met een knal op de paal van Tissoudali, die Gerkens nadien in twee keer kon verwerken. Het begin van de afgang voor Standard. Bij de bezoekers zat er na rust niemand nog in de partij. Doumbia liet Kandouss veel te vrij aan de tweede paal. 4-1, match gespeeld.

Tissoudali had echter nog een rekening openstaan. De dribbelkont speelde een partij van extremen. Een mooie dribbel werd gevolgd door een schot dat zelfs nog over de zijlijn gaat, dat soort match. Maar dankzij een heerlijke pass van Gerkens en een onzelfzuchtige aflegger van Surdez kon de getergde Tissoudali alsnog binnentrappen en brullen. Een ruime score om te beginnen aan de Europe Play-Offs, dat is lekker voor Gent. Volgende week mag het naar Westerlo om een salonrekening te vereffenen. Standard mocht het seizoen al even als verloren opschrijven, maar zo door de ondergrens gaan, dat neigt naar het genante.

Na de 3-1 van Gerkens deed Gent er nog twee doelpunten bij.