STVV laat de 2-1 liggen in de 95e minuut, billijk gelijkspel op Stayen tegen Union

Senne Lynen (Union): "Het is de eerste wedstrijd dus is het altijd zoeken. We kwamen nog te weinig in ons spel, maar nadien herpakten we ons goed. Ik denk dat het een eerlijk gelijkspel is."

"Ik was echt aan het genieten omdat ik na mijn blessure na 8 maanden weer kon voetballen. Het is geweldig om weer voor de supporters te kunnen spelen."

Karel Geraerts (Union): "Ik win graag dus ik ben een beetje ontgoocheld. Langs de andere kant was onze eerste helft niet goed genoeg. We hebben in de tweede helft wel kunnen terugvechten en zijn dan ook verdiend op gelijke hoogte gekomen. Al bij al is dit een correcte uitslag."



Bernd Hollerbach (STVV): "Ik kan ook best leven met dit gelijkspel. Het is natuurlijk wel zuur dat we in het slot nog zo dicht komen bij de 2-1. Beide ploegen waren heel fysiek en we weten dat Union een sterke ploeg is. 1-1 is dus zeker oké."