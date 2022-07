Standard en Gent verdelen de punten na leuke openingsmatch

Darko Lemajic (Gent): "Het was een zware match. We verliezen twee keer onze concentratie en geven zo een domme penalty en de late gelijkmaker weg. Dat is erg spijtig, want we waren dominant. Dat moeten we analyseren.

Ik ben natuurlijk blij met mijn goal, maar had liever gewonnen."

Hugo Cuypers (Gent): "Ik ben heel teleurgesteld. We waren dominant en geven het in de laatste minuten toch nog weg. We moeten nog verder bouwen en werken aan automatismen."



Tarik Tissoudali (Gent): "Het is pijnlijk en onnodig om vandaag gelijk te spelen. We moeten volwassen genoeg zijn om deze match uit te spelen en dat hebben we niet gedaan."



"Er liepen vandaag teveel details mis. Dat moeten we analyseren. We willen meedoen voor de titel en dan moet dit beter."

Noah Ohio (Standard): "Het is heel mooi om vandaag mijn debuut te maken. Het had natuurlijk nog mooier geweest om met 11 man te spelen."

"Het publiek was fantastisch en ik ben heel dankbaar voor hun steun. Ik ben hier nog maar een week, maar ik voel dat deze ploeg nooit opgeeft! "