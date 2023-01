KAA Gent duwt Club uit top 4 na vlotte winst tegen STVV, dat kansloos is na streng rood

Fase per fase

clock 22:57 einde, 22 uur 57. Gent wint na gemakkelijke avond op Stayen. Na een slaapverwekkende en volstrekt overbodige tweede helft - op het vroege doelpunt van Cuypers na - mag Gent met de drie punten de bus op huiswaarts. Een vroege rode kaart van Koita deed STVV de das om. Gent springt over Club Brugge naar plek vier in de stand.

clock 90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

clock 90' tweede helft, minuut 90. Cuypers wil een hattrick en probeert het nog een keer met het hoofd op een vrije trap van Hong. Zonder resultaat dit keer. . Cuypers wil een hattrick en probeert het nog een keer met het hoofd op een vrije trap van Hong. Zonder resultaat dit keer.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij STVV, Stan Van Dessel erin, Olivier Dumont eruit wissel substitution out Olivier Dumont substitution in Stan Van Dessel

clock 86' tweede helft, minuut 86. Van de Hauge die ooit hoge ogen gooide bij Milan hebben we bij Gent nog niets gezien. Ook vandaag overtuigt de Noor niet: daarstraks trapte hij een bal meters over, nu verslikt hij zich in een te optimistische dribbel. . Van de Hauge die ooit hoge ogen gooide bij Milan hebben we bij Gent nog niets gezien. Ook vandaag overtuigt de Noor niet: daarstraks trapte hij een bal meters over, nu verslikt hij zich in een te optimistische dribbel.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij STVV, Fatih Kaya erin, Shinji Okazaki eruit wissel substitution out Shinji Okazaki substitution in Fatih Kaya

clock 84' tweede helft, minuut 84. De pas ingevallen Depoitre probeert het van op de rand van het halve maantje, maar mikt recht op Schmidt. . De pas ingevallen Depoitre probeert het van op de rand van het halve maantje, maar mikt recht op Schmidt.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KAA Gent, Laurent Depoitre erin, Jordan Torunarigha eruit wissel substitution out Jordan Torunarigha substitution in Laurent Depoitre

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KAA Gent, Malick Fofana erin, Ibrahim Salah eruit wissel substitution out Ibrahim Salah substitution in Malick Fofana

clock 80' tweede helft, minuut 80. Terwijl de partij verder kabbelt naar zijn eind, blikken we al eens vooruit naar volgende week. Gent trekt naar Cercle, STVV staat voor een verplaatsing naar Leuven, belangrijk met het oog op de Europe Play-offs. . Terwijl de partij verder kabbelt naar zijn eind, blikken we al eens vooruit naar volgende week. Gent trekt naar Cercle, STVV staat voor een verplaatsing naar Leuven, belangrijk met het oog op de Europe Play-offs.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vanaf de 0-1 voelde STVV al dat er niets meer te rapen viel. Stef Wijnants op Radio 1. Vanaf de 0-1 voelde STVV al dat er niets meer te rapen viel. Stef Wijnants op Radio 1

clock 72' tweede helft, minuut 72.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Gent tikt de bal gezellig rond, bij STVV hoeft het ook allemaal niet meer. De Buffalo's hebben 74 procent balbezit en dat cijfer zal wellicht nog oplopen. . Gent tikt de bal gezellig rond, bij STVV hoeft het ook allemaal niet meer. De Buffalo's hebben 74 procent balbezit en dat cijfer zal wellicht nog oplopen.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Van een wedstrijd is er al even geen sprake meer. Vanhaezebrouck maakt van de gelegenheid gebruik om Hauge nog wat speelminuten te gunnen. De Noor met de stevige adelbrieven kon zich nog niet doorzetten in Gent. . Van een wedstrijd is er al even geen sprake meer. Vanhaezebrouck maakt van de gelegenheid gebruik om Hauge nog wat speelminuten te gunnen. De Noor met de stevige adelbrieven kon zich nog niet doorzetten in Gent.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KAA Gent, Jens Petter Hauge erin, Kamil Piatkowski eruit wissel substitution out Kamil Piatkowski substitution in Jens Petter Hauge

clock 62' tweede helft, minuut 62.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Aan zijn gezicht zal je het niet snel aflezen, maar Hein Vanhaezebrouck is ongetwijfeld in zijn nopjes. Gent is op weg naar een uiterst vlotte zege en duwt de rivalen uit Brugge uit de top vier van het klassement. . Aan zijn gezicht zal je het niet snel aflezen, maar Hein Vanhaezebrouck is ongetwijfeld in zijn nopjes. Gent is op weg naar een uiterst vlotte zege en duwt de rivalen uit Brugge uit de top vier van het klassement.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Cuypers fusilleert Schmidt. Cuypers zet een nieuw streepje achter zijn naam en doet dat in stijl. De Gent-spits jaagt een balletje van Piatkowski snoeihard voorbij Schmidt. Voor wie er nog aan twijfelde: de buit is nu wel echt binnen voor Gent. . Cuypers fusilleert Schmidt Cuypers zet een nieuw streepje achter zijn naam en doet dat in stijl. De Gent-spits jaagt een balletje van Piatkowski snoeihard voorbij Schmidt. Voor wie er nog aan twijfelde: de buit is nu wel echt binnen voor Gent.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Het spelbeeld is na de pauze niet veranderd. Gent domineert aan de bal zonder STVV echt te versmachten, STVV loert geduldig op de counter. . Het spelbeeld is na de pauze niet veranderd. Gent domineert aan de bal zonder STVV echt te versmachten, STVV loert geduldig op de counter.