Cercle Brugge deelt in absolute slotfase nieuwe mokerslag uit aan KV Oostende

KV Oostende - Cercle Brugge in een notendop:

Ijskonijn Ueda zorgt voor vuur in flauwe partij

In de Diaz Arena stonden vanavond twee teams tegenover elkaar met weinig vertrouwen. Cercle liet na de WK-break een magere 2 op 12 optekenen. Oostende deed zowaar nog slechter met 0 op 12. In de eerste helft werd de vormdip van beide teams dan ook nog eens piekfijn geïllustreerd. Slordigheden stapelden zich op en grote kansen vielen er niet te noteren. De aanwezige supporters dommelden bijna in, tot Hugo Siquet op het halfuur met een listig passje uitpakte. Ueda dook alleen op voor Phillips, omspeelde de Engelse doelman en zette de 0-1-ruststand koeltjes op het bord.

Invaller Hotic bezorgt KVO koude douche

Ook na de rust bleef het spelniveau ondermaats, maar opnieuw viel er een doelpunt zomaar uit de lucht. Een duw van Siquet op Ndicka zorgde voor een VAR-moment en strafschop. Ambrose joeg de 1-1 via Warleson en de paal tegen de touwen.



De thuisploeg rook bloed en greep Cercle bij de keel. Even bevonden de Kustboys zich zelfs in de zevende hemel, maar de VAR stak een stokje voor de tweede strafschop van de match.



Het kwartje viel uiteindelijk aan de kant van de bezoekers. Atanga mikte eerst van dichtbij nog in het zijnet, waarna invaller Hotic de 1-2 in de toegevoegde tijd onhoudbaar binnenknalde.



Cercle houdt zo de top 8 in het vizier, terwijl KVO een zoveelste dreun incasseert.