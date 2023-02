Eupen slaat barstjes in pantser van teleurstellend Genk, afgekeurde 2-1 is voer voor discussie

Voor het eerst in 5 competitiematchen heeft Racing Genk punten laten liggen. Uitgerekend tegen Eupen - dat maar 1 punt sprokkelde in 2023 - speelde Genk een van zijn zwakste matchen van het seizoen. Topschutter Paul Onuachu, die op de slotdag van de transferperiode werd verkocht, werd duidelijk gemist in de inhaalpot.