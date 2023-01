Antwerp wervelt met 4-1 voorbij Standard, Janssen matchwinnaar met 2 goals

Antwerp-Standard in een notendop:

Boeiende eerste helft met 4 goals

Net op het moment dat de bezoekers beter in de wedstrijd kwamen, gleed Canak ongelukkig weg. Met z'n vieren trokken de Antwerpenaren richting Bodart, Muja was de afwerker met dienst na een perfecte counter: 2-0.

Niet veel later opende Janssen wel zijn rekening. Hij werd door Bataille gevonden aan de tweede paal en kopte zijn 13e van het seizoen koeltjes binnen.

Na de 3-0 in de heenmatch had Antwerp voor eigen volk wat recht te zetten tegen Standard. De thuisploeg begon gretig aan de wedstrijd. Meteen werd Janssen diep gestuurd, al vertrok de Nederlander vanuit buitenspel. Voorbij Bodart raakte hij ook niet.

Boeken toe na rood voor Cimirot

Na de dubbele voorsprong kon het snel 3-0 worden. Scheidsrechter Boterberg had de bal altijd op de stip moeten leggen voor een fout van Dønnum op Balikwisha in de zestien, maar hij zag het omgekeerd. Ook de VAR greep verrassend niet in.



Meteen erna kwam Standard opnieuw in de wedstrijd. Alzate was het eindstation van een standaardsituatie en gaf de Rouches weer hoop.

Lang duurde de heropflakkering van de bezoekers niet, want meteen erna verlengde Bokadi een gevaarlijke voorzet van de alweer goed spelende Vermeeren in eigen doel. Antwerp bleef komen met enkele gevaarlijke counters, maar het bleef 3-1 voor de koffie.

Na de rust was het weinig soeps op de Bosuil. Na tien minuten deed Cimirot zijn eigen team de das om met een tweede gele kaart, de achtste rode kaart al voor Standard dit seizoen.

Antwerp, dat via Stengs een tweede penalty door zijn neus zag geboord, controleerde gemakkelijk uit en Janssen maakte er nog 4-1 van op het einde. Ook Bataille kon eerder nog scoren, maar zijn sollicitatie naar een vaste basisplaats spatte hard uiteen op de paal.

Drie punten erbij voor Antwerp, dat stevig in de top 4 staat. Standard laat een kans liggen om Gent en Brugge onder druk te zetten.