Teleurstellend KV Oostende legt foutloos Union niets in de weg

Voor de tweede keer in een week tijd heeft Union in eigen huis KV Oostende geklopt. In de Croky Cup volgde de verlossing pas in de slotfase, in de competitie mocht Union al een stukje vroeger de drie punten bijschrijven. Dante Vanzeir zette in de extra tijd nog de kers op de taart.

Union - KV Oostende in een notendop:

Sleutelmoment: Kort na de rust gaat de bal op de stip voor Union. Een licht toegekende penalty, na wat trekwerk van Capon bij Lazare, maar daar trekt Teuma zich niks van aan. Met een feilloze elfmeter zet hij Union op weg naar winst.





Kort na de rust gaat de bal op de stip voor Union. Een licht toegekende penalty, na wat trekwerk van Capon bij Lazare, maar daar trekt Teuma zich niks van aan. Met een feilloze elfmeter zet hij Union op weg naar winst. Man van de match: De schoonheidsprijs gaat naar Victor Boniface, maar Teddy Teuma was net iets efficiënter. De Union-kapitein gaf het goede voorbeeld met zijn penaltytreffer en tekende net voor affluiten ook nog voor een knappe assist voor Vanzeir.





De schoonheidsprijs gaat naar Victor Boniface, maar Teddy Teuma was net iets efficiënter. De Union-kapitein gaf het goede voorbeeld met zijn penaltytreffer en tekende net voor affluiten ook nog voor een knappe assist voor Vanzeir. Opvallend: Union bouwt verder aan een indrukwekkende reeks. Het zit nu aan 10 wedstrijden zonder nederlaag. Het laatste verlies dateert al van 11 september. Toen verloor de vicekampioen op eigen veld van Racing Genk.

Veelbelovende start krijgt geen vervolg

Union rook zijn kans na het puntenverlies van Club Brugge, terwijl Oostende tuk was op revanche na de nipte bekeruitschakeling in het Joseph Marienstadion vorige week. De kustploeg begon ook niet onaardig aan de wedstrijd, al ging de meeste dreiging wel van Union uit.



Phillips moest al na vijf minuten aan de bak op een vrije trap van Teuma en enkele minuten later kon Urhoghide de bal maar net voor de neus van Boniface in hoekschop werken. Ook Oostende deed zijn duit in het zakje, een schot van Bätzner ging nipt naast.



Het veelbelovende begin kreeg evenwel geen vervolg. Boniface kleurde de eerste helft met zijn flitsende acties, maar uitgespeelde kansen leverden die niet op. Een logische 0-0-ruststand was het gevolg.

De thuisploeg was in de eerste helft vooral gevaarlijk via Boniface.

Union klaart de klus na lichte penalty

Eén gekadreerde doelpoging, dat was het magere bilan van de eerste helft. De tweede helft leverde meteen vuurwerk op. Lazare voelde de hand van Capon op zijn schouder en ging wel erg gretig neer in de zestien. Genoeg voor een penalty vond zowel ref Denil als de VAR. Teuma zette de elfmeter feilloos om: 1-0.



Ruim 10 minuten later sloeg Union opnieuw toe. Uitblinker Boniface zette Urhoghide in de wind, legde de bal prima af voor Adingra en die maakte er makkelijk 2-0 van. Oostende stond plots voor een stevige uitdaging.



De opdracht bleek te zwaar voor de onmondige kustploeg. Union drong niet al te hard meer aan, maar hield de zaakjes wel prima onder controle. Net voor affluiten plaatste Vanzeir het orgelpunt voor de thuisploeg. Op aangeven van Teuma jaagde hij de bal in één tijd heerlijk in het dak van het doel.

Kapitein Teuma brak de ban met een verzilverde penalty.