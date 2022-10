Wat een veerkracht: 10 Union-spelers halen 0-2-achterstand op tegen Club Brugge

Op het kwartier was Union dood en begraven, maar met tien man haalde het op wilskracht nog een dubbele achterstand op. Club Brugge vergat door te duwen en gooit twee punten in de vuilbak.

De seconden tikken weg. Krijgen we nog een winnaar?

90'

tweede helft, minuut 90. Spannend! Het is hier nog niet afgelopen. Beide ploegen proberen de zege over de streep te trekken in deze slotfase. .