OH Leuven moet ondanks mannetje meer vrede nemen met een punt bij STVV

STVV - OHL in een notendop:

Botsing en rode kaart 'kleuren' gezapige partij

Met STVV tegen OH Leuven kregen we een wedstrijd tussen 2 teams in de middenmoot die een ietwat mindere periode doormaken. In een lange en stroeve studieronde kregen we dan ook weinig te zien.

Na ruim een kwartier schrok Stayen wel wakker na een forse botsing tussen Pletinckx en Cojocaru. De verdediger kreeg de heup van zijn doelman vol in het gelaat en moest op een draagberrie het veld verlaten.

Nadien zou de eerste helft ook nooit meer echt op gang komen. De inglijdende Malinov probeerde nog wel een voorzet van Mendyl af te ronden, maar besloot naast.

Na rust kregen we wat meer passie en strijd te zien en dat resulteerde uiteindelijk ook wel in kansen. Beide teams hadden hun betere momenten. Bij de thuisploeg probeerde Boya het met een harde knal, aan de overkant mikte Kiyine na een dribbel in het zijnet.

Net voorbij het uur kreeg Al-Dakhil in een faire wedstrijd nog zijn 2e gele kaart. Na een vederlicht contact ging Al-Tamari liggen, scheidsrechter D'Hondt besloot de jonge STVV-verdediger naar binnen te sturen.

Het deed de wedstrijd uiteindelijk geen goed en het tempo zakte opnieuw.

STVV kwam nog dicht bij een doelpunt, maar de vrije trap van Koita spatte uiteen op de lat. Aan de overkant raakte Al-Tamari nog na een knappe dribbel de paal.

Beide teams moeten zo vrede nemen met een punt en schieten daar bitter weinig mee op.