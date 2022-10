Westerlo spoelt Genkse pandoering door met zege tegen tienkoppig Kortrijk

Kortrijk - Westerlo in een notendop

Zuinig Westerlo duwt Kortrijk dieper in de put

Beide ploegen verschenen met druk op hun schouders aan de aftrap. Kortrijk deelde de rode lantaarn en Westerlo wilde de oplawaai van in Genk van zich afschudden. Het leverde een slome, voorzichtige openingsfase op. Enkel een schot van Lamkel Zé, na een combinatie met Avenatti, verjoeg de verveling.

Na een kabbelend halfuurtje werd scheids Smet naar de monitor geroepen. Bijna iedereen dacht dat de VAR een verdachte actie van Bolat had gezien, maar het ging om een slag van Gueye in het gezicht van Perdichizzi. De spits van Kortrijk kreeg terecht rood, maar Westerlo kon daar niet direct van profiteren. Vlak voor rust was er zelfs een uitstekende kans voor Messaoudi.

De bezoekers kwamen wel fel uit de kleedkamer. Tussen pogingen van Akbunar en Chadli door mocht Madsen twee keer aanleggen. Eerst raakte de Deen nog Dessoleil, maar in de rebound trof hij wel raak. Westerlo ging na die voorsprong wel iets te snel op zijn lauweren rusten. Keita schilderde eerst een vrije trap op de paal en een minuut later op de knikker van Avenatti. Bolat redde erg knap.

Daarmee was het beste kruit van Kortrijk verschoten. In het slot van de wedstrijd nam de ingevallen Dorgeles de laatste twijfel weg met een propere krul in de verste hoek. Westerlo wipt naar een voorlopige vijfde plaats, KVK komt niet weg van de gedeelde laatste plaats.