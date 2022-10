Depoitre behoedt zwak KAA Gent voor nieuwe blamage met recordtreffer tegen Seraing

Een zwak KAA Gent heeft meer ellende vermeden tegen Seraing. Door een penaltyfout van Nurio leken de Buffalo’s lange tijd opnieuw dure punten te laten liggen. Tot de ingevallen Laurent Depoitre in de slotminuten de winnende treffer binnen kopte - het kroonde hem meteen tot recordschutter in de moderne Gentse geschiedenis. Zou de rust nu eindelijk wat terugkeren in de Ghelamco Arena?