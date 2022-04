Union bemachtigt zege op Standard en speelt voor het eerst sinds 1964 Europees

Van der Heyden moet naar de kant, maar dat lijkt eerder uit voorzorg. Union heeft dat Europees ticket in ieder geval al in de tas.

Pijntje bij Van der Heyden. Van der Heyden moet naar de kant, maar dat lijkt eerder uit voorzorg. Union heeft dat Europees ticket in ieder geval al in de tas. . tweede helft, minuut 86.

Bij Standard loopt er achterin wat fout, maar de inspanning van Nielsen is daarom niet minder indrukwekkend. Hij zet zelf de aanval op en hamert de aflegger van Mitoma proper in de hoek.

tweede helft, minuut 84. Nielsen maakt het af! Bij Standard loopt er achterin wat fout, maar de inspanning van Nielsen is daarom niet minder indrukwekkend. Hij zet zelf de aanval op en hamert de aflegger van Mitoma proper in de hoek. .

79'

tweede helft, minuut 79. Union is baas. Met één goaltje verschil blijft het link, maar we zien Union niet direct nog in de problemen komen. Of invallers Nkounkou, Ngoy en Dragus moeten iets speciaals brengen. .