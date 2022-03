Union vermijdt in Kortrijk nieuw puntenverlies dankzij juweeltje van topschutter Undav

KV Kortrijk - Union in een notendop:

Nielsen veegt vroege achterstand snel uit

Twee goals in het openingskwartier, het was tekenend voor een zinderend begin. Zo zinderend dat bij Kandouss na enkele minuten het licht uitging. Hij leverde de bal zomaar plompverloren in bij Selemani en de ex-speler van Union pakte het cadeau gretig uit. 1-0 en een droomstart voor Kortrijk. Een knappe redding van Ilic op een verraderlijke vrije trap van Teuma stond een snelle gelijkmaker eerst nog in de weg, maar amper 5 minuten na de openingsgoal kwam die er tóch. Met een knappe plaatsbal na een ingestudeerd nummertje op een corner bracht Nielsen Union weer langszij. Na die 2 goals in het openingskwartier bleef het een leuke pot voetbal in het Guldensporenstadion. Beide ploegen gingen voluit voor de winst, al bleven de grote kansen uit. Ilic ging goed plat op een lage knal van Lapoussin, aan de overkant mikte Selemani een vrije trap net naast.

Undav verlost Union met prachtdoelpunt

Union trok meteen fel van leer in de tweede helft, Kortrijk moest achteruit. Nieuwkoop kwam tot twee keer toe dicht bij de 1-2. Eerst ranselde Ilic zijn kopbal met schitterende reflex nog uit zijn doel, daarna liet de Nederlander zelf een huizenhoge kans onbenut op een doorgekopte hoekschop.



De 1-2 bleef wel in de lucht hangen en halfweg de tweede helft kreeg Union ook loon naar werken. Nielsen schilderde een vrije trap op het hoofd van Kandouss en die zette zijn eerdere blunder zelf recht met een rake kopbal. Kortrijk zag sterretjes, Ilic voorkwam met alweer een goede redding dat Teuma er 1-3 van maakte.



De gelijkmaker kwam een kwartier voor het einde dan ook uit de lucht vallen. Na een knappe één-twee met de pas ingevallen Henen mikte Selemani zijn tweede van de avond in de verste hoek. Tegen de gang van het spel in stond het zo plots weer gelijk.



Nieuw puntenverlies zat er dus aan te komen voor Union, maar dat was buiten Undav gerekend. Met een wondermooie goal maakte hij in de slotfase het verschil. Hij draaide aan het halve maantje knap weg van Radovanovic en mikte de bal enig mooi in de kruising. Rot van effect en een lust voor het oog.